Sam Wilson: l’eroe MCU nel mondo dei fumetti (Di martedì 16 marzo 2021) Venerdì 19 Marzo arriverà su Disney+ l’attesissima serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier che ci racconterà le vicende successive ad Endgame che coinvolgono le due storiche “spalle” di Captain America. Nell’ ultimo capitolo dei film riguardanti gli Avengers, uno Steve Rogers ormai anziano consegna lo scudo a Sam Wilson, passandogli ufficialmente la propria eredità da protettore della libertà. Nei film però Falcon è sempre stato posto in secondo piano nonostante sia una figura costante al fianco di Cap. l’eroe, interpretato da Anthony Mackie su schermo, spicca per la sua particolare ironia e dedizione alla causa che lo hanno reso il degno successore dello scudo. Nonostante ciò sappiamo veramente poco del suo passato e della sua personalità. The Falcon and The Winter Soldier sarà un modo per esplorare il personaggio e le sue peculiarità. Un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Venerdì 19 Marzo arriverà su Disney+ l’attesissima serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier che ci racconterà le vicende successive ad Endgame che coinvolgono le due storiche “spalle” di Captain America. Nell’ ultimo capitolo dei film riguardanti gli Avengers, uno Steve Rogers ormai anziano consegna lo scudo a Sam, passandogli ufficialmente la propria eredità da protettore della libertà. Nei film però Falcon è sempre stato posto in secondo piano nonostante sia una figura costante al fianco di Cap., interpretato da Anthony Mackie su schermo, spicca per la sua particolare ironia e dedizione alla causa che lo hanno reso il degno successore dello scudo. Nonostante ciò sappiamo veramente poco del suo passato e della sua personalità. The Falcon and The Winter Soldier sarà un modo per esplorare il personaggio e le sue peculiarità. Un ...

Advertising

rakyhARTness : Non mi fa impazzire il personaggio di Falcon e Sam non mi dice granché ma devo ammettere che Sam Wilson e Sebastian… - _alloveragain : STAMATTINA BUONGIORNO SOLO A BUCKY BARNES E A SAM WILSON #TheFalconAndTheWinterSoldier - CollezionismoXt : Diamond presenta in preordine fino al 22/03/2021 Marvel Gallery Captain America Sam Wilson. Per info scrivere a col… - misterj1995 : RT @snowpointexe: #TheFalconAndTheWinterSoldier UNA SERIE, UNA S E R I E SOLO CON BUCKY BARNES E SAM WILSON PER 6 EPISODI, LA MIA VITA HA… - Emyli009 : RT @snowpointexe: #TheFalconAndTheWinterSoldier UNA SERIE, UNA S E R I E SOLO CON BUCKY BARNES E SAM WILSON PER 6 EPISODI, LA MIA VITA HA… -