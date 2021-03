Real-Atalanta 3-1 | blancos ai quarti | Dea eliminata

(Di mercoledì 17 marzo 2021) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nessuna impresa per l’a Valdebebas, il sogno europeo sbatte sul muro delMadrid. Dopo lo 0-1 dell’andata a Bergamo, il ritorno degli ottavi di Champions League sorride ancora agli uomini di Zidane che completano l’opera con un 3-1. Gasperini ci prova lasciando inizialmente in panchina Zapata e Ilicic con Muriel come riferimento offensivo, supportato da Pasalic (Pessina sulla linea dei centrocampisti al posto dello squalificato Freuler) e Malinovskyi. L’impatta il match col piglio giusto, dopo pochi minuti si presenta dalle parti di Courtois con Gosens e tenta a più riprese su palla inattiva. Il, guidato da un recuperato Ramos, alza i giri del motore dopo 20?. Benzema lavora un gran pallone per Vicinius, solamente un intervento in scivolata di Djimsiti mura la ...

ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - goggiasofia : Questa è la settimana di Bergamo! @lunarossa (Persico Nautico) , io per la coppa di Dh a Lenzerheide , L’… - milan_corner : RT @_schiaffino__: 'Il Real Madrid ha dovuto adattare il suo modo di giocare all'Atalanta' @Sabatini vatti a coricare vai - romanellialessa : @8924liom Comunque molto più bella di Real Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Real Atalanta

22.54 Champions League,eliminaDopo la Juve, va fuori anche l'I bergamaschi perdono 3 - 1 a Madrid in casa delche passa così ai quarti. Inizio di personalità dell'. Ma al 34' c'è il ...All'servivano due gol a Madrid per superare ilnegli ottavi di finale, ma non arrivano. E ilvince per 3 - 1, complici anche due errori in difesa. La squadra di Gasperini se la gioca ...Riprende la Champions con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri. Mercoledì 17 marzo alle ...Il tabellino di Real Madrid-Atalanta 3-1, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021: spagnoli in vantaggio con Benzema, raddoppio di Ramos su rigore, infine al ...