“Quando arriva il picco dei contagi”. Terza ondata Covid, l’annuncio di Matteo Bassetti (Di martedì 16 marzo 2021) “Siamo a ridosso del picco, c’è già una decelerazione della crescita dei contagi” da Covid-19. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità a SkyTg24 sottolineando che “abbiamo dei numeri che ci indicano che c’è larga diffusione del nuovo coronavirus in Italia. E’ importante soprattutto ora tenere sotto controllo la curva”. Secondo il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, Matteo Bassetti, il picco dei contagi da coronavirus in Italia si avrà probabilmente tra il 24 e il 25 marzo, poi la curva dovrebbe tornare a scendere.



“L’anno scorso il picco dell’epidemia è stato il 27 marzo, quest’anno arriverà ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) “Siamo a ridosso del, c’è già una decelerazione della crescita dei” da-19. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità a SkyTg24 sottolineando che “abbiamo dei numeri che ci indicano che c’è larga diffusione del nuovo coronavirus in Italia. E’ importante soprattutto ora tenere sotto controllo la curva”. Secondo il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria,, ildeida coronavirus in Italia si avrà probabilmente tra il 24 e il 25 marzo, poi la curva dovrebbe tornare a scendere.“L’anno scorso ildell’epidemia è stato il 27 marzo, quest’anno arriverà ...

Advertising

borghi_claudio : ...Invece no il 7/1 terza ondata in arrivo, sempre con lo stesso metodo di guardare i dati DELLA SETTIMANA PRIMA. E… - chetempochefa : “Non ho paura della morte: quando arriva voglio che mi trovi vivo.” In ricordo di #RaoulCasadei ???? - LiaCapizzi : Ecco lo sport femminile in Italia. L' atleta incinta deve concludere il contratto, è la prassi. E arriva pure, come… - Adnkronos : #Decretosostegno 2021: le news, quando arriva - soniabetz1 : RT @NicolaRaiano: Arriva il rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici (aumento di 107 euro in media e 2 bonus). Ci può stare, premes… -