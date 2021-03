Ponte Morandi, i dirigenti sapevano ma Aspi accusava altri: «Tirante rotto, è chiaro» (Di martedì 16 marzo 2021) La certezza emerge in una telefonata del 2018 fra Donferri e Tomasi. I periti in pubblico legavano il crollo alla caduta di una bobina d’acciaio da un Tir Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 16 marzo 2021) La certezza emerge in una telefonata del 2018 fra Donferri e Tomasi. I periti in pubblico legavano il crollo alla caduta di una bobina d’acciaio da un Tir

Advertising

fattoquotidiano : Ponte Morandi, “falsificazioni degli ex vertici di Autostrade anche nelle lettere al ministero dei Trasporti e sul… - Corriere : Ponte Morandi, l’ex dirigente di Autostrade intercettato: «A fare le ispezioni ci mandavano i ciechi» - Corriere : Ponte Morandi, l’ex dirigente di Autostrade intercettato: «A fare le ispezioni ci manda... - JosephGhorna : @65_virna Come dire che le 43 vittime del Ponte Morandi non sono morte a causa del crollo ma dopo per l'impatto col suolo ? ?? - MicheleTonello3 : RT @Dayne999: Nessuna correlazione dimostrata tra il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 e i 43 morti nei paraggi del suddetto. Lo… -