Organici docenti 2021/22: tutti i posti regione per regione, 5000 posti in più su sostegno, tagli nei professionali. ECCO LE TABELLE (Di martedì 16 marzo 2021) Organico personale docenti 2021/22. Numeri previsti per il prossimo anno scolastico. tagli nei professionali, più insegnanti di sostegno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Organico personale/22. Numeri previsti per il prossimo anno scolastico.nei, più insegnanti diL'articolo .

Advertising

zazoomblog : Organici docenti 2021-22: invariati numeri su posti comuni 5000 posti in più su sostegno tagli nei professionali. I… - Agata63803486 : @MilaSpicola Auguro che riescano a capire se c’è un nesso di causa -effetto tra la somministrazione del vaccino e i… - orizzontescuola : Organici docenti 2021/22: invariati numeri su posti comuni, + 5000 su sostegno, tagli nei professionali. In arrivo… - orizzontescuola : Organici docenti, come si forma una cattedra orario esterna. Quali regole rispettare -