Ninja Gaiden Master Collection | prestazioni super per l’Xbox?

(Di martedì 16 marzo 2021)includeràSigma,Sigma 2 e3: Razor’s Edge. Dal Microsoft Store è possibile apprendere dettagli molto intriganti riguardo lesulle console Xbox. Sempre da questa fonte, infatti, si viene a conoscenza dell’esistenza di un Digital Deluxe Edition contenente un artbook digitale e le relative colonne sonore. Inoltre confermati 1000G di obiettivi, uno per ogni titolo, che equivalgono a tre platini diversi sulle console PlayStation. Non esiste ancora la conferma sicura di queste caratteristiche ma è molto probabile che la PlayStation 4 Pro e la PlayStation 5 saranno compatibili a tali. Non è ...

Stai guardando Pubblicità Sebbene non sia stato formalmente rivelato dallo sviluppatore Teamo dall'editore Koei Tecmo, Microsoft Store lascia intendere che: Master Collection girerà a 4K e a +60fps.È una scoperta molto interessante, ed è lecito pensare che le versioni per PlayStation e PC avranno prestazioni simili. Al momento non è chiaro, ...Master Collection includerà i tre capitoli principali della serie:Sigma ,Sigma 2 e3: Razor's Edge , rispettivamente edizioni definitive del ...Microsoft si è “lasciata scappare” un annuncio sul suo store, mostrando alcune info in anteprima di NINJA GAIDEN: Master Collection Deluxe Edition Qualche ora fa Microsoft ha aggiornato la pagina ...Direttamente da Microsoft Store la "notizia" che Ninja Gaiden: Master Collection sarà fruibile in 4K, ad (almeno) 60fps.