Napoli, via gli altarini di Giuseppe Grieco e Raffaele Ivone: la loro storia (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minutoProsegue senza sosta a Napoli la rimozione di altarini e murales abusivi da parte dello Stato. Questa mattina l'amministrazione comunale, assistita dalle Forze dell'ordine, ha provveduto alla rimozione di due manufatti abusivi. La prima è una targa di marmo realizzata su un muro di proprietà comunale in via del Marzano, nel quartiere di Posillipo, dedicata a Giuseppe Grieco, 28enne pregiudicato ucciso nel 2002 da un poliziotto libero dal servizio che si è ritrovato la pistola puntata in faccia nel corso di un tentativo di rapina mentre era in auto, appartato, con la fidanzata. L'altro altarino, presente in piazzetta Salvatore Trinchese a Forcella, nel quartiere Pendino, è dedicato al pregiudicato Raffaele Ivone, ucciso a 19 anni nel corso della faida tra il ...

