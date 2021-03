“Manco l’italiano parlo!”. Isola dei famosi, Ilary in difficoltà con Paul Gascoigne. E chiede aiuto a Tommaso Zorzi (Di martedì 16 marzo 2021) Finalmente si è aperta la prima puntata de L’Isola dei famosi con la bellissima Ilary Blasi che ha presentato i Burinos e i Rafinados, gruppi di naufraghi che si sfideranno e tenteranno di portarsi a casa la vittoria. Durante il collegamento con Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Vera Gemma e gli altri Ilary Blasi ha avuto delle difficoltà con il primo, per via del fatto che parla poco l’inglese. Nonostante questo Ilary Blasi si è buttata: “Aspetta, mi dicono di parlare in inglese, ma io ragazzi Manco parlo l’italiano! Al massimo Tommaso lo sa. Sarà la mia Olga Fernando”. La bella e brava Ilary Blasi (una vera boccata d’aria fresca dopo l’egemonia del GF Vip) ha aperto la puntata con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Finalmente si è aperta la prima puntata de L’deicon la bellissimaBlasi che ha presentato i Burinos e i Rafinados, gruppi di naufraghi che si sfideranno e tenteranno di portarsi a casa la vittoria. Durante il collegamento con, Gilles Rocca, Vera Gemma e gli altriBlasi ha avuto dellecon il primo, per via del fatto che parla poco l’inglese. Nonostante questoBlasi si è buttata: “Aspetta, mi dicono di parlare in inglese, ma io ragazziparlo! Al massimolo sa. Sarà la mia Olga Fernando”. La bella e bravaBlasi (una vera boccata d’aria fresca dopo l’egemonia del GF Vip) ha aperto la puntata con un ...

