Lucca, neonata in coma positiva alla cocaina: madre sotto indagine (Di martedì 16 marzo 2021) Lucca, neonata in coma positiva: i genitori l’avevano portata al pronto soccorso giovedì perché non respirava bene. La verità delle analisi neonata in coma ricoverata a Pisa (Getty Images)È tragica quanto incredibile la storia che arriva Lucca dove una bambina di 40 giorni è risultata positiva al metadone e alla cocaina ed ora è in coma. Lo scorso 11 marzo la piccola era stata portata al pronto soccorso da dove poi era stata trasferita presso l’ospedale Cisanello di Pisa. Le analisi hanno evidenziato la presenza di metadone e cocaina nelle urine. Le quantità presenti erano abbondati. Per risultare positivi al metadone il tasso deve essere superiore a 100 ng/ml; la ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021)in: i genitori l’avevano portata al pronto soccorso giovedì perché non respirava bene. La verità delle analisiinricoverata a Pisa (Getty Images)È tragica quanto incredibile la storia che arrivadove una bambina di 40 giorni è risultataal metadone eed ora è in. Lo scorso 11 marzo la piccola era stata portata al pronto soccorso da dove poi era stata trasferita presso l’ospedale Cisanello di Pisa. Le analisi hanno evidenziato la presenza di metadone enelle urine. Le quantità presenti erano abbondati. Per risultare positivi al metadone il tasso deve essere superiore a 100 ng/ml; la ...

