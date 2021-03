Lorenzo Giustino non completa il tris azzurro a Dubai. A passare è Bedene (Di martedì 16 marzo 2021) L’ Italia non riesce a portare tre tennisti agli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Dubai. Dopo le vittorie di stamattina di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, infatti, Lorenzo Giustino ha dovuto salutare nel pomeriggio il torneo emirato. Il lucky looser napoletano, entrato in tabellone direttamente al secondo turno in virtù del forfait della testa di serie numero 10 Borna Coric, è stato eliminato in due facili set dall’esperto sloveno Aljaz Bedene. Il nativo di Ljubljana ha avuto la meglio per 6-4 6-3 dopo 1h e 16 minuti di partita. Sarà lui dunque ad affrontare al prossimo turno uno tra il giapponese Kei Nishikori ed il belga David Goffin. Resta comunque una buonissima esperienza quella di Lorenzo Giustino, una grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) L’ Italia non riesce a portare tre tennisti agli ottavi di finale dell’ ATP 500 di. Dopo le vittorie di stamattina di Jannik Sinner eSonego, infatti,ha dovuto salutare nel pomeriggio il torneo emirato. Il lucky looser napoletano, entrato in tabellone direttamente al secondo turno in virtù del forfait della testa di serie numero 10 Borna Coric, è stato eliminato in due facili set dall’esperto sloveno Aljaz. Il nativo di Ljubljana ha avuto la meglio per 6-4 6-3 dopo 1h e 16 minuti di partita. Sarà lui dunque ad affrontare al prossimo turno uno tra il giapponese Kei Nishikori ed il belga David Goffin. Resta comunque una buonissima esperienza quella di, una grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni ...

