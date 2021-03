Gualtieri candidato a Roma, Battelli (M5s): “Rinunciare a Raggi? Un passo alla volta, non dobbiamo ragionare su singole città” (Di martedì 16 marzo 2021) “Per noi il sostegno a Virginia Raggi c’è. Credo, però, che non si debba fare un ragionamento città per città o a spot, ma bisogna fare un ragionamento complessivo. In questa fase sia importante partire con il progetto del Conte II e riportarlo nelle grandi città”. Così il deputato del Movimento 5 stelle, Sergio Battelli, ha risposto alle domande dei cronisti sulla candidatura dell’ex ministro Gualtieri a sindaco di Roma per il Pd. ” Rinunciare alla candidatura di Virginia Raggi per un’alleanza con il Pd alle comunali? Un passo alla volta. Non ragioniamo a città ma su tutto il pacchetto cioè su tutte le grandi città che andranno al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “Per noi il sostegno a Virginiac’è. Credo, però, che non si debba fare un ragionamentopero a spot, ma bisogna fare un ragionamento complessivo. In questa fase sia importante partire con il progetto del Conte II e riportarlo nelle grandi”. Così il deputato del Movimento 5 stelle, Sergio, ha risposto alle domande dei cronisti sulla candidatura dell’ex ministroa sindaco diper il Pd. ”candidatura di Virginiaper un’alleanza con il Pd alle comunali? Un. Non ragioniamo ama su tutto il pacchetto cioè su tutte le grandiche andranno al ...

