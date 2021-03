Elisabetta Gregoraci trascinata in tribunale dall’ex | “Parole false e calunniose”

(Di martedì 16 marzo 2021)denuncia – Solonotizie24Riflettori puntati suche ben presto potrebbe esserinda un suo ex fidanzato, o per meglio dire “presunto ex fidanzato”. Stiamo parlando di Mino Magli, il quale ha parlato dinei suoi rigurardi. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip la vita sentimentale diè stata spesso nel mirino dell’attenzione mediatica nei programmi di cronaca rosa, e anche magazine di gossip. Per la showgirl si è parlato appunto di amori passati, come quello con Francesco Bertuzzi e anche di un nuovo possibile flirt con un pilota dal nome “Stefano”. Nel mirino ...

La Ruta ha poi commentato le recenti dichiarazioni rilasciate da Pierpaolo Pretelli su: 'Devo essere sincera. Questa storia ancora non l'ho capita e per me è rimasto un mistero' ...Dal siparietto con Pretelli al rilancio in grande stile, ma dove sta la verità? Dalla brace alla padella per la star e inquilina del Grande Fratello Vip 5,:? L'articoloe Pretrelli a letto insieme: le regole che furono violate proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Cugina di Giorgia Palmas e conosciuta per la sua partecipazione alla trasmissione "Passaparola", al reality "La fattoria" e per aver recitato in Olé con Vincenzo Salemme e Massimo Boldi, è sbarcata ne ...Mino Magli, che sostiene di essere l'ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ha sporto denuncia contro la showgirl. Mino Magli contro Elisabetta Gregoraci. La querelle tra Mino Magli ed Elisabetta Grego ...