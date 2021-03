Decreto Sostegno Draghi | cosa prevede | quando arriva e a chi spetta Tutte le novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 marzo 2021) In un’Italia perlopiù in zona rossa con alcune Regioni in fascia arancione, tra attività chiuse e crisi economica che incombe, il governoè al lavoro per mettere a punto il. Una serie di aiuti indirizzati alle categorie maggiormente colpite, che più stanno risentendo delle continue aperture e chiusure a singhiozzi. Come riporta l‘Adnkronos, il2021 con il finanziamento della cassa integrazione, i ristori per le partite Iva e la proroga Naspi dovrebbere sul tavolo del Consiglio dei Ministri verso la fine di questa settimana. Alcuni nodi sono ancora da sbrigliare, ma lo schema di base sembra essere pronto. Leggi anche: Bonus Baby Sitter: come funziona, come richiederlo, importo e scadenza. Ledel ...