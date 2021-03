D' Ambrosio positivo al Covid | Inter in isolamento fiduciario

(Di martedì 16 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Danilo D'è risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Lo rende noto l'. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario, e cioè l'.(ITALPRESS).

INVIATO AD APPIANO - L'Inter deve fare di nuovo i conti con il Covid: Danilo D'è risultatoal tampone effettuato ieri ed è in quarantena, mentre il resto del gruppo squadra è di nuovo in isolamento domiciliare. Il difensore nerazzurro domenica aveva avvertito ...L'Inter ha comunicato che Danilo D'è risultatoal Covid - ...E' paura Covid in casa nerazzurra. D'Ambrosio infatti è risultato positivo: "FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo ...Il terzino campano aveva accusato un malessere prima di Torino-Inter: il tampone ha poi dato l'esito che nessuno si augurava. L’incubo Coronavirus torna a farsi vedere dalle parti di Appiano Gentile: ...