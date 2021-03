Cassano | «Una volta Lassissi mi alzò di peso per le orecchie | ne feci il mio bodyguard»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 marzo 2021) Tra i vari miti dell’aneddotica pallonara spunta l’ivoriano Saliou, ex Fiorentina e Roma. Lele Adanihanno raccontato a Bobo Tv su Twitch (riprese da Dagospia) un po’ di vicende sul “forzuto” difensore. Dalla sue imprese sessuali alla sua prestanza fisica. “Quando tornava dalla Costa d’Avorio, era sfinito – racconta Adani – Non riusciva neanche a completare un giro di campo durante gli allenamenti. Mi spiegò che riceveva una montagna di lettere e foto e ogniche rientrava nel suo Paese andava con 3-4 ragazze diverse ogni giorno. Poi tornava in Italia e ci metteva un mese a riprendersi”. Alla Fiorentina Terim non lo faceva giocare, “un giornoandò da lui nello spogliatoio e gli disse: ‘Tu sei l’imperatore, ma io a casa mia sono capo tribù. Da oggi voglio giocare sempre, sennò con me ...