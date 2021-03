Bando Mit | Comune Roma partecipa con tre progetti per Abitare

(Di martedì 16 marzo 2021)– Tor Bella Monaca, Cardinal Capranica e Porto Fluviale.Capitaleal Programma innovativo nazionale per la qualita’ dell’del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili che punta a interventi di qualita’ e senza consumo di suolo per forme innovative di, secondo i principi adottati dall’Unione europea e il modello urbano della citta’ intelligente inclusiva e sostenibile. E’ quanto si legge in una nota deldi. I trecoinvolgono l’Ex I.I.S. Don Calabria in via Cardinal Capranica, la Ex Direzione Magazzini Commissariato in Via Del Porto Fluviale, il Recupero del comparto R5 a Tor Bella Monaca e sono stati elaborati dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, il ...

Tiburnoofficial : Fiano Romano, nel bando del Ministero delle Infrastrutture Il recente bando dell’ex MIT (Ministero delle - EdiltecnicoIT : Bando ASPI 2021 da 18 milioni per verifiche ponti e viadotti. Intanto MIT diventa MIMS -

Ultime Notizie dalla rete : Bando Mit

RomaDailyNews

Milano, 15 mar 16:00 - Due proposte per due quartieri di Milano, due progetti che guardano oltre il centro storico per migliorare la qualità dell'abitare in città....Il Comune aderisce a undel, Rabaiotti: "Potenziamo l'offerta per le emergenze, costruiamo ambienti più vivibili e con più opportunità". Granelli: "Strade e incroci più sicuri, spazi per la pedonalità e la ...Dopo il maxifinanziamento per la rivoluzione ecologica del trasporto pubblico, la giunta Peracchini ci riprova e punta ad ottenere dalla partecipazione ad un nuovo bando del Mit "Programma innovativo ...Due proposte per due quartieri di Milano, due progetti che guardano oltre il centro storico per migliorare la qualità dell'abitare in ...