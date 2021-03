Auto elettriche, l’UE imporrà il cobalto “etico” per le batterie. Chi paga i costi in più? (Di martedì 16 marzo 2021) Circa 64 mila tonnellate di cobalto entro il 2030 per un valore complessivo di 3,2 miliardi di dollari: è quanto se ne devono procurare le economie europee per alimentare la transizione verso i veicoli elettrici a batteria. Una conditio sine qua non, visto che il cobalto è attualmente una delle materie prime indispensabili per fabbricare le batterie. Tuttavia la sua catena di approvvigionamento presenta ancora parecchi lati oscuri, legati allo sfruttamento del lavoro – anche minorile – nei paesi del terzo mondo. Perciò, fra gli obiettivi dell’Europa c’è quello di costruire una rete del cobalto che sia eticamente sostenibile. Tuttavia, questo potrebbe far lievitare sensibilmente i costi, rallentando il già scarso appetito dei mercati per le vetture elettriche. La maggior parte della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Circa 64 mila tonnellate dientro il 2030 per un valore complessivo di 3,2 miliardi di dollari: è quanto se ne devono procurare le economie europee per alimentare la transizione verso i veicoli elettrici a batteria. Una conditio sine qua non, visto che ilè attualmente una delle materie prime indispensabili per fabbricare le. Tuttavia la sua catena di approvvigionamento presenta ancora parecchi lati oscuri, legati allo sfruttamento del lavoro – anche minorile – nei paesi del terzo mondo. Perciò, fra gli obiettivi dell’Europa c’è quello di costruire una rete delche sia eticamente sostenibile. Tuttavia, questo potrebbe far lievitare sensibilmente i, rallentando il già scarso appetito dei mercati per le vetture. La maggior parte della ...

