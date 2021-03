Assolombarda | segnali di ripresa | nel terzo trimestre 2020 export lombardo -2 | 3%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assolombarda segnali

ilmessaggero.it

"È una caduta profonda e superiore alla media nazionale ( - 9,7%) perché qui la pandemia ha colpito prima e con maggior forza, anche nella seconda ondata", ha messo in evidenzain una ...... Direttore Settore Politiche Industriali e Competitività del Territorio di, Massimo ... Dalla crisi però emergonoincoraggianti: il 35% dei gestori dichiara di aver avuto nuovi ...(Teleborsa) - Nell'ultimo trimestre del 2020 le imprese lombarde hanno registrato un -2,3% di vendite all'estero, un dato in risalita rispetto al -7,9% del terzo trimestre e il -27,3% del secondo. Un.Lunedì 15 marzo si è svolto in diretta streaming l’incontro?“Lavorare vicino a casa – Coworking e Near working per la città a 15 minuti”,?ideato e realizzato dal Comune di Milano. Un confronto tra il ...