Arisa e Andrea Di Carlo non stanno più insieme: è ufficiale (Di martedì 16 marzo 2021) La relazione tra Arisa e Andrea Di Carlo è ufficialmente giunta al termine. Sembrava andare tutto a gonfie vele all'interno della coppia, poi le cose sono cambiate e si è iniziato a parlare di un'ipotetica crisi. Già nella puntata di Domenica In andata in onda la domenica post Sanremo, la cantante aveva lanciato involontariamento uno scoop sulla sua vita amorosa. Ad annunciare la fine della relazione è stato Di Carlo che, in un post su Instagram, ha sppiegato quali sono i motivi della rottura. Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati Nonostante qualcuno parlasse di crisi tra Arisa e Andrea Di Carlo, molti non volevano credere a queste voci. Infatti, fino a poco tempo fa si parlava di matrimonio tra la cantante e il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 marzo 2021) La relazione traDiè ufficialmente giunta al termine. Sembrava andare tutto a gonfie vele all'interno della coppia, poi le cose sono cambiate e si è iniziato a parlare di un'ipotetica crisi. Già nella puntata di Domenica In andata in onda la domenica post Sanremo, la cantante aveva lanciato involontariamento uno scoop sulla sua vita amorosa. Ad annunciare la fine della relazione è stato Diche, in un post su Instagram, ha sppiegato quali sono i motivi della rottura.Disi sono lasciati Nonostante qualcuno parlasse di crisi traDi, molti non volevano credere a queste voci. Infatti, fino a poco tempo fa si parlava di matrimonio tra la cantante e il ...

