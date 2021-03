Amici 20 gli inediti in classifica su iTunes e Spotify al 16 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Amici 2020 gli inediti dei concorrenti nelle classifiche iTunes, Spotify e FIMI Amici 2020 è entrato nel vivo e mentre la parte della scuola prosegue tra sfide e lezioni, due cantanti hanno già rilasciato i loro inediti. Dal 15 dicembre Gucci Bag di Sangiovanni prodotto da Bias e Via Padova di Leonardo prodotto da Michele Canova possono essere acquistate, ascoltate in streaming. Dal 21 dicembre sono stati pubblicati anche gli inediti di Deddy Il Cielo Contromano e di Raffaele Senza love. Dal 20 gennaio è uscito anche il nuovo singolo di sangiovanni Lady e Parole a caso di Deddy. Come fatto per X Factor 2020 (leggi qui) seguiremo l’andamento degli inediti dei cantati di Amici nelle classifiche, andando a modificare e aggiungere gli ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 marzo 2021)2020 glidei concorrenti nelle classifichee FIMI2020 è entrato nel vivo e mentre la parte della scuola prosegue tra sfide e lezioni, due cantanti hanno già rilasciato i loro. Dal 15 dicembre Gucci Bag di Sangiovanni prodotto da Bias e Via Padova di Leonardo prodotto da Michele Canova possono essere acquistate, ascoltate in streaming. Dal 21 dicembre sono stati pubblicati anche glidi Deddy Il Cielo Contromano e di Raffaele Senza love. Dal 20 gennaio è uscito anche il nuovo singolo di sangiovanni Lady e Parole a caso di Deddy. Come fatto per X Factor 2020 (leggi qui) seguiremo l’andamento deglidei cantati dinelle classifiche, andando a modificare e aggiungere gli ...

