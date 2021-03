Ambiente | Papatheu Fi | ' da Cingolani importante cambio di passo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Quello del ministro per la Transizione ecologica, Roberto, è undi, una discontinuità significativa rispetto al precedente governo, che saluto con soddisfazione”. La senatrice di Forza Italia Uraniacommenta così l'audizione odierna dell'esponente dell'esecutivo davanti alle commissioni riuniteed Attività produttive di Montecitorio e palazzo Madama sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Bene le tre missioni indicate daper il ministero”, aggiunge l'esponente azzurra, secondo cui “i temi richiamati come quelli della difesa del territorio e del mare, della transizione ecologica e dell'interdipendenza della sfida climatica e di quella energetica sono fondamentali. Bene ...