All’allenamento in Mercedes e non in Audi | il Bayern multa Coman

Quando si parla di sponsor, il Bayern Monaco non scherza. Come riportato da Bild, Kingsley Coman dovrà pagare una multa da 50.000 euro per essersi recato all'allenamento sul sedile di una Mercedes (Classe G) invece di utilizzare un'Audi, sponsor della società bavarese, come stabilito dal club. Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco, i giocatori

