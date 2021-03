Alessandro Borghese è positivo al Covid-19 | le sue condizioni

Leggi su inews24

(Di mercoledì 17 marzo 2021)al-19: l’annuncia arriva direttamente dal famoso chef e conduttore tv. Ma come sta adesso? L’elenco dei positivi al-19 negli ultimi giorni in Italia è lunghissimo e ora sappiamo che in mezzo c’è pure. Lo chef che negli ultimi anni è diventato sempre più anche conduttore in tv L'articolo proviene da Inews.it.