A Enrico Letta dico (di nuovo): non date il voto ai sedicenni! (Di martedì 16 marzo 2021) Abbassare la soglia di voto a 16 anni. Ecco la nuova – vecchia – proposta del neo segretario del Partito Democratico Enrico Letta. È una sua fissa. Già nel 2019, il professore disse: "Facciamo votare i ragazzi di Greta". Dalle pagine de La Repubblica aprì un dibattito sul dare la possibilità di voto ai sedicenni. "È un modo – spiegò allora l'ex premier – per dire a quei giovani che abbiamo fotografato nelle piazze, lodando i loro slogan e il loro entusiasmo: vi prendiamo sul serio e riconosciamo che esiste un problema di sotto rappresentazione delle vostre idee, dei vostri interessi". Bene. Dal 2019 ad oggi è cambiato qualcosa? In questi due anni forse qualche partito si è preso veramente in carico le preoccupazioni dei nostri ragazzi? Forse il Partito Democratico è stato portatore in Parlamento degli interessi dei più ...

