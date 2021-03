Xbox Series X|S: arriva l'FPS Boost per cinque grandi Classici Bethesda (Di lunedì 15 marzo 2021) Nella giornata di oggi Microsoft ha annunciato, attraverso un post dedicato sul blog Xbox Wire, che verrà abilitato l'FPS Boost su Xbox Series XS per cinque titoli made in Bethesda già tutti attualmente disponibili anche con Xbox Game Pass. I giochi sono i seguenti: Vi ricordiamo che FPS Boost è la nuova opzione presente sulla next-gen di Microsoft, che permette di aumentare vertiginosamente il frame rate dei titoli giocati in retrocompatibilità sui giochi previsti da Microsoft all'interno di un catalogo in continua espansione. Nelle prossime settimane arriveranno nuovi annunci riguardo ai prossimi titoli che beneficeranno dell'adozione di questa innovativa tecnica. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) Nella giornata di oggi Microsoft ha annunciato, attraverso un post dedicato sul blogWire, che verrà abilitato l'FPSsuXS pertitoli made ingià tutti attualmente disponibili anche conGame Pass. I giochi sono i seguenti: Vi ricordiamo che FPSè la nuova opzione presente sulla next-gen di Microsoft, che permette di aumentare vertiginosamente il frame rate dei titoli giocati in retrocompatibilità sui giochi previsti da Microsoft all'interno di un catalogo in continua espansione. Nelle prossime settimane arriveranno nuovi annunci riguardo ai prossimi titoli che beneficeranno dell'adozione di questa innovativa tecnica. Leggi altro...

