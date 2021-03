VIDEO - Una ortonese a Uomini e donne: Marjorie Maranca va a corteggiare il napoletano Armando (Di lunedì 15 marzo 2021) Un ortonese protagonista di Uomini e donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. È Marjorie Maranca, 34 anni, di Ortona, aspirante assistente sociale, speaker radiofonica e ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 15 marzo 2021) Unprotagonista di, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. È, 34 anni, di Ortona, aspirante assistente sociale, speaker radiofonica e ...

Advertising

juventusfc : 32' | ?? | TRIPLETTA! Terza rete di @Cristiano che sigilla questo primo tempo con una sassata da destra!… - acmilan : #MilanNapoli 2008/09 A heart-pounding clash decided in the final minutes: @10Ronaldinho's free-kick and… ???? Una… - LinoGuanciale : 10 anni di emergenza umanitaria in Siria. Una crisi che colpisce soprattutto i bambini e i giovani: è in gioco il… - minminstradamus : RT @swanvrose: io oggi con cinque ore di sonno e una notte attaccata al pc mentre cerco di far funzionare il mio cervello: - zprziunodinoi : RT @Alranocchia_22: 'Se hai bisogno tu, ci voglio essere io, voglio essere forte anche per te' Ditemi se esiste una dichiarazione più bell… -