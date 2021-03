Vera Gemma | chi è il suo giovane fidanzato Jeda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021)ha parlato alla stampa per la prima volta del suo rapporto d’amore con il suo. Una grandissima differenza d’età infatti separa i due, ma questo pernon è un problema. Tra i prossimi naufraghi a sbarcare sull’Isola dei Famosi c’è anche. La 50enne, nota anche per aver partecipato all’ottava edizione di Pechino Express, non è certo nuova al mondo della tv. Figlia dell’attore Giuliano, sin da piccolaè cresciuta a Roma tra i set cinematografici, diventando inevitabilmente a sua volta attrice.Il suo grande spirito avventuroso, dopo averle fatto affrontare le prove più difficili e faticose durante Pechino Express, adesso l’ha spinta ad arruolarsi nella “squadra” di naufraghi che ...