(Di lunedì 15 marzo 2021) Una storia pubblicata su Instagram potrebbe creare tanti problemi in casa. Dopo la sconfittailè tempo di polemiche soprattutto da parte di, decisamente arrabbiato per la direzione di gara e per alcune decisioni dell'arbitro Pasqua.Il nocciolo della questione sarebbe un calcio di rigore, a detta dell'esterno rossonero, negato anche a seguito di unllo al Var. Il difensore mancino si è lasciato andare ad uno sfogo eccessivo che potrebbe costargli molto chiaro.socialarbitro PasquaCome detto,, non ha proprio smaltito la delusione per la sconfittaile ...

Advertising

TheoHernandez : Diavolo che coppia!!!! ?????? - fanpage : Dopo il 'danno', per Theo Hernandez, è in arrivo anche la beffa. Cosa rischia il terzino rossonero #MilanNapoli - RafAuriemma : #Osimhen picchiato selvaggiamente ogni volta che tocca palla e l'arbitro #Pasqua risparmia Theo #Hernandez - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: Clamoroso post di #TheoHernandez contro l'arbitro di #Milan-#Napoli. Poi lo rimuove FOTO - ItaSportPress : Theo Hernandez, post polemico (poi rimosso) contro l'arbitro di Milan-Napoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez

Il terzino del Milannon è rimasto contento dell'arbitraggio di ieri e ha commentato con questo post. Il Milan di certo è uscito dal campo ieri, dopo la sconfitta interna con il Napoli , con l'amaro in ...C'è un episodio di Milan - Napoli che sta facendo discutere, il rigore non concesso per un presunto contatto tra Bakayoko e. L'arbitro Pasqua non aveva nemmeno fermato il gioco dopo l'episodio in area di rigore del Napoli, ci ha pensato poi il Var Mazzoleni a richiamare l'attenzione del direttore di gara. A ...Ha fatto tanto discutere il contratto tra Bakayoko e Theo Hernandez in area del Napoli nei minuti finali di Milan-Napoli. L'arbitro Pasqua nello svolgimento dell'azione non aveva ritenuto falloso ..."In Milan Napoli condivido la decisione di Pasqua che non concede il solito «rigorino» per l’intervento di Bakayoko su Theo Hernandez", ha scritto l'ex arbitro in merito al tanto discusso contatto tra ...