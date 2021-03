Temptation Island passa alla denuncia con Delle Piane | la stoccata alla d’Urso

(Di lunedì 15 marzo 2021) La Società Fascino di Maria De Filippi mette in azione i suoi legali contro il fidanzato di Antonella Elia e non manca la chiara frecciataconduttrice di Live - Non è la d'Urso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

L'attore calabrese ha dichiarato di aver intrepretato un ruolo nel docu - reality diVip in cui ha partecipato in coppia con Antonella Elia . Le frasi di Pietro , dalle quali si è ...La precisazione di Barbara d'Urso suavvenuta ieri a Live Non è la d'Urso dopo le parole di Pietro Delle Piane non sarebbe stata del tutto sufficiente dal momento che la società Fascino pgt di Maria De Filippi è ...La Fascino, società di Maria De Filippi costretta a procedere per vie legali, denuncia Pietro Delle Piane a va contro Barbara ...La produzione di Temptation Island denuncia il compagno di Antonella Elia in seguito alle sue recenti dichiarazioni sul programma.