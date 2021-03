Tavoli di crisi bloccati | sindacati contro Giorgetti

(Di martedì 16 marzo 2021) Idei metalmeccaniciil ministro. Dopo la denuncia del manifesto di giovedì scorso sul blocco deidinon convocati ormai da 45 giorni, una lettera unitaria di Fim, Fiom e Uilm chiede al titolare del Mise «risposte concrete in assenza delle quali si mobiliteranno con le lavoratrici e i lavoratori». Iricordano come «sono mesi che gli oltre centodiaziendali non vengono convocati, nonostante le numerose richieste unitarie». Al Mise intanto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

