Sparatoria a Fuorigrotta | uomo ucciso in via Leopardi

(Di lunedì 15 marzo 2021) E’ successo nel quartiere dia Napoli in via. L’è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. E’ di poco fa la notizia di unanella quale è rimastoundel quale non si conosce ancora il nome. E’ successo nel quartiere di, a Napoli, in

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Fuorigrotta

Condividi Twitta...di esplosione di colpi d'arma da fuoco in Via Luigi Rizzo ( quartiere Cavalleggeri -) ... Due giorni fa laa Melito Intorno alle 23 di lunedì i carabinieri della compagnia di ...NAPOLI - Un uomo è stato ucciso in serata a Napoli, vittima di un agguato nel quartiere dello stadio, Fuorigrotta, in via Leopardi: la vittima è stata colpita con diversi colpi di arma da fuoco. Sul p ...Un uomo è stato ucciso nel quartiere Fuorigrotta, alla periferia di Napoli. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e personale ...