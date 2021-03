Social | Viky Varga pone ai fan una domanda sulla quale lei e Pellè non sono d’accordo

(Di lunedì 15 marzo 2021)si appella spesso ai suoi follower di Instagram per chiedere consigli su outfit vari o su preferenze a livello estetico. E anche questa mattina la modella ha deciso di ricorrere al consiglio dei suoi seguaci per risolvere un dubbio che in casa sembra essere oggetto di dibattito: "Ora la grandesu cui io e Graziano non ci sembra di essere d'accordo. Team Lisci o Team Mossi?", ha scritto postando due foto con le due capigliature diverse.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMbllJULWPg/" Golssip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Social Viky

Golssip

Inizia con un po' di allenamento la domenica diVarga . Lady Pellé stupisce tutti suie mostra una sessione di training per la domenica mattina. Il bomber del Parma , invece, dovrebbe essere impegnato in campionato…... la modella ungherese Viktoria Varga che come confermato dal suo ultimo postha ribadito la volontà di tornare a viaggiare postando le foto di tanti dei posti incantevoli in cui è stata. ...Viky Varga sempre più bella e sensuale, su Instagram si mostra con due look diversi e chiede ai fan come la preferiscono, loro guardano altro.Viky Varga infiamma il web con il suo corpo mozzafiato e la sua assurda bellezza, la modella ungherese posta un video su Instagram e manda il web in tilt.