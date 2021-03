Sfilano le star per Moschino autunno inverno 2021 2022

(Di lunedì 15 marzo 2021) Uno spettacolo dentro lo spettacolo, così possiamo definire la sfilata della collezione donna diper l’. La scenografia della sfilata rappresenta un teatro e il relativo palcoscenico. Nei primi posti di questo teatro immaginario un parterre di tutto rispetto o forse sarebbe meglio parlare di icone degli ultimi vent’anni: da Dita von Teese (regina del burlesque) ad Amber Valletta (supermodella degli anni ’90), passando per Winnie Harlow e Stella Maxwell. Tutte in tiro, vestite con preziosi abiti da sera della collezionedi. Una intuizione geniale di Jeremy Scott, direttore creativo di, che ancora una volta sorprende tutti La collezione si apre con una serie di completi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfilano star

Velvet Mag

In passerella per Ciao Darwin Story, rappresentanti degli chic e degli shockcon abiti per il giorno, la sera, la discoteca e la notte. I concorrenti che accettano di affrontare la prova ......da indossare (prima o poi) Nessun ospite nel front row e pochissime apparizioni di modelle e... Così, sulle passerellecappotti e abiti trapuntati ( Max Mara , Cecilie Bahnsen ), ...Sul red carpet del Grammy Awards 2021 è andata in scena anche la bellezza: tutti i look delle star, tra scelte insolite e stili consolidati ...