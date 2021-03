Roma zona rossa, scatta la mezzanotte e iniziano i controlli: sanzioni in tutta la Capitale (Di lunedì 15 marzo 2021) Allo scattare della mezzanotte l’intera Regione Lazio è diventata ‘zona rossa’, dando così il via ai controlli capillari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I controlli si sono concentrati nelle piazze più frequentate della Capitale e le prime sanzioni sono scattate proprio in questi posti. Nei quartieri Salario e Piazza Bologna, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, hanno sanzionato e chiuso per 5 giorni 2 bar: sorpresi a vendere alcolici oltre l’orario consentito a 9 soggetti, tutti identificati e sanzionati. Nello stesso contesto, i Carabinieri hanno sanzionato 2 gruppi di giovani assembrati, in via Michele Lando e in via Viterbo (angolo con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Allore dellal’intera Regione Lazio è diventata ‘’, dando così il via aicapillari dei Carabinieri del Comando Provinciale diper fronteggiare l’emergenza sanitaria. Isi sono concentrati nelle piazze più frequentate dellae le primesonote proprio in questi posti. Nei quartieri Salario e Piazza Bologna, i Carabinieri della CompagniaParioli, hanno sanzionato e chiuso per 5 giorni 2 bar: sorpresi a vendere alcolici oltre l’orario consentito a 9 soggetti, tutti identificati e sanzionati. Nello stesso contesto, i Carabinieri hanno sanzionato 2 gruppi di giovani assembrati, in via Michele Lando e in via Viterbo (angolo con ...

Advertising

repubblica : Primo giorno di zona rossa: 'Non è il lockdown dell'anno scorso, ma non ce la facciamo più' - Agenzia_Ansa : Roma, il primo giorno in zona rossa. Strade deserte e negozi chiusi nel centro della città #ANSA - Agenzia_Ansa : Da Roma a Torino a Milano centri vuoti e poco traffico, la zona rossa chiude le principali città italiane #ANSA… - tartaruga20201 : RT @LaviniaBLR: Passeggiando per le vie del mio quartiere, sud-est di Roma, con sempre maggiore amarezza vedo che non esiste più nulla di q… - CorriereCitta : Roma zona rossa, scatta la mezzanotte e iniziano i controlli: sanzioni in tutta la Capitale -