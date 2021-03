Robot Aspirapolvere | la tecnologia che ti dà una mano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021) Può sembrare un’immagine che viene dal futuro: noi comodamente seduti davanti al computer che lavoriamo, i nostri figli che giocano accanto a noi, gli animali domestici che riposano nelle loro cucce e la casa completamente pulita. Ci siamo resi conto che tutto questo è, invece, una realtà nella quale ci siamo ritrovati a trascorrere la nostra quotidianità. E se è vero che in molti si sono ritrovati a vivere tra le mura domestiche più del necessario, è vero anche che la gestione della famiglia e della casa non è per tutti così idilliaca. C’è chi ha dovuto inserire nella routine vere e proprie sessioni di pulizia, abitudine essenziale per abitare in sicurezza gli spazi. C’è chi, poi, seguendo il progresso, ha optato per lae ha visto un sogno trasformarsi in realtà grazie a i migliori. Dove trovare i ...