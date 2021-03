Rinvio Juve-Napoli, Fienga attacca la Lega: «La risposta è più ridicola della decisione» (Di lunedì 15 marzo 2021) Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha risposto con durezza alla Lega Serie A che ieri aveva ribadito al club giallorosso che la decisione di rinviare Juventus-Napoli al 7 aprile rispetta i regolamenti e le norme, sia nei tempi che nella sostanza. Dopo aver assistito all’udienza per il ricorso contro la sconfitta a tavolino per Verona-Roma, Fienga ha dichiarato: «Su Juventus-Napoli non vorrei aggiungere nulla rispetto a una lettera che ho scritto ed era chiara. La risposta della Lega non voglio commentarla perché è più ridicola della decisione. Le motivazioni non ci sono state, è stato detto che la decisione non necessita ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Il CEORoma, Guido, ha risposto con durezza allaSerie A che ieri aveva ribadito al club giallorosso che ladi rinviarentus-al 7 aprile rispetta i regolamenti e le norme, sia nei tempi che nella sostanza. Dopo aver assistito all’udienza per il ricorso contro la sconfitta a tavolino per Verona-Roma,ha dichiarato: «Suntus-non vorrei aggiungere nulla rispetto a una lettera che ho scritto ed era chiara. Lanon voglio commentarla perché è più. Le motivazioni non ci sono state, è stato detto che lanon necessita ...

