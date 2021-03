Ragazza muore per un attacco d’asma: aveva solo 14 anni (Di lunedì 15 marzo 2021) Ragazza muore per un attacco d’asma. Una notizia che ha sconvolto un’intera comunità. La giovane aveva solo 14 anni. Nella notte tra domenica e lunedì, Marwa El Ankoud è scomparsa a causa di un attacco d’asma. La Ragazza viveva a Possagno (Treviso) con la famiglia ed è stata proprio la sorella a lanciare l’allarme alle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021)per un. Una notizia che ha sconvolto un’intera comunità. La giovane14. Nella notte tra domenica e lunedì, Marwa El Ankoud è scomparsa a causa di un. Laviveva a Possagno (Treviso) con la famiglia ed è stata proprio la sorella a lanciare l’allarme alle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

BreakingItalyNe : Torino: Auto si ribalta su un pendio innevato ieri sera in borgata Vazon di Oulx: Muore una ragazza di 25 anni, sot… - PCagnan : Ragazza di 14 anni muore per un attacco d'asma nel cuore della notte a Possagno - Tribuna di Treviso Treviso - tribuna_treviso : +++ DRAMMA NELLA NOTTE ++++ - CorriereAlpi : +++ DRAMMA NELLA NOTTE IN PROVINCIA DI TREVISO++++ - bizcommunityit : Incidente a Caorle, spaventoso frontale tra auto: muore una ragazza di 25 anni incinta Foto -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza muore Muore a 14 anni per un attacco d'asma, l'allarme lanciato nella notte dalla sorella Una ragazza di 14 anni questa notte è morta nella sua abitazione di Possagno, in provincia di Treviso . A scoprire che la giovane non stava respirando è stata la sorella che ha subito chiamato i genitori. ...

Drammatico schianto tra bici ed auto: un morto ... dramma in mattinata Caserta, perde il controllo della bici e si schianta contro un'auto: muore un 67enne Leggi anche > Schianto frontale, muore giovane ragazza incinta Un uomo è deceduto nel ...

Studentessa muore all’improvviso a 19 anni. Il risveglio con l’affanno, poi la tragedia LA NAZIONE Ragazzina di 12 anni muore impiccata: sequestrati cellulare e computer Tragedia ieri a Borgofranco d’Ivrea. Una ragazzina di appena 12 anni è stata trovata morta dal padre, impiccata ad una mensola con la cintura di un accappatoio intorno al collo. Sulla vicenda stanno i ...

Una ragazzina di 12 anni è stata trovata morta in casa Sono stati i genitori a dare l'allarme: i carabinieri hanno sequestrato il cellulare e il computer della giovane ...

Unadi 14 anni questa notte è morta nella sua abitazione di Possagno, in provincia di Treviso . A scoprire che la giovane non stava respirando è stata la sorella che ha subito chiamato i genitori. ...... dramma in mattinata Caserta, perde il controllo della bici e si schianta contro un'auto:un 67enne Leggi anche > Schianto frontale,giovaneincinta Un uomo è deceduto nel ...Tragedia ieri a Borgofranco d’Ivrea. Una ragazzina di appena 12 anni è stata trovata morta dal padre, impiccata ad una mensola con la cintura di un accappatoio intorno al collo. Sulla vicenda stanno i ...Sono stati i genitori a dare l'allarme: i carabinieri hanno sequestrato il cellulare e il computer della giovane ...