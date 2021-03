Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Lo Scudetto è servito! L’Inter passa a Torino, Milan battuto dal Napoli: Conte vola a +9” (Di lunedì 15 marzo 2021) "Lo Scudetto è servito".Titola così la Prima Pagina dell'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport'. "L'Inter passa a Torino, Milan battuto dal Napoli: Conte vola a +9. La Juve ritrova a Cagliari il miglior Ronaldo e va a -1 da Pioli". "Il campionato a una svolta: ottava vittoria di fila per i nerazzurri". E ancora: "Lukaku e Lautaro trascinatori nella cavalcata per il titolo: 2-1 ai granata". In taglio basso: "La Roma cade a Parma, furia Fonseca contro il VAR". Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) "Loè servito".Titola così ladell'edizione odierna de 'Il'. "L'Interdala +9. La Juve ritrova a Cagliari il miglior Ronaldo e va a -1 da Pioli". "Il campionato a una svolta: ottava vittoria di fila per i nerazzurri". E ancora: "Lukaku e Lautaro trascinatori nella cavalcata per il titolo: 2-1 ai granata". In taglio basso: "La Roma cade a Parma, furia Fonseca contro il VAR".

