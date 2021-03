Posso uscire dal comune in zona rossa? Tutte le regole sugli spostamenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Posso uscire dal comune di residenza, domicilio o abitazione in zona rossa? Ecco Tutte le regole sugli spostamenti dal 15 marzo al 6 aprile nelle aree considerate a rischio elevato, che sono diventate sempre più in Italia. Ormai da un anno c’è chi fa confusione e non sa bene – anche in virtù dei repentini dietro-font governativi – cosa può e cosa non può fare sul fronte degli spostamenti. Proviamo a fare chiarezza. Come riportano le Faq preparate dal Governo, “Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: – per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); – il rientro ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021)daldi residenza, domicilio o abitazione in? Eccoledal 15 marzo al 6 aprile nelle aree considerate a rischio elevato, che sono diventate sempre più in Italia. Ormai da un anno c’è chi fa confusione e non sa bene – anche in virtù dei repentini dietro-font governativi – cosa può e cosa non può fare sul fronte degli. Proviamo a fare chiarezza. Come riportano le Faq preparate dal Governo, “Fino al 6 aprile 2021, insono consentiti esclusivamente i seguenti: – per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); – il rientro ...

