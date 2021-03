Perché Barbara D’Urso non può nominare in tv programmi di Maria De Filippi (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo una recente indiscrezione Barbara D’Urso non avrebbe il permesso di nominare personaggi e programmi di Maria De Filippi. Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset ha ricevuto da qualche settimana la notizia che il suo programma domenicale Live non è la D’Urso chiuderà i battenti in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo una recente indiscrezionenon avrebbe il permesso dipersonaggi ediDe. Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per. La conduttrice Mediaset ha ricevuto da qualche settimana la notizia che il suo programma domenicale Live non è lachiuderà i battenti in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

cyangaddicted : @fhxbeltrozz @stefyorlando il perchè stefania avesse messo da parte tutto lo sappiamo bene e non è di certo perchè… - Anna50732053 : @cantachetipass2 @TeleConsiglio @LiveNoneladUrso @carmelitadurso Perchè cosa avrebbe di tanto speciale… - ccarolinamorets : @lovsalemi Ha confermato che siamo una setta perché volevamo votarlo rosso da Barbara - zerolvr : sono xiangling ho c3 poi barbara e noelle c1 E FISCHL L'HO DOVUTA PRENDERE DALLO SHOP PERCHÉ NON TORNAVA MAI A CASA… - aatonement_ : RT @alycien5: Lascia un messaggio in Direct con il numero di telefono Va da barbara e dice un sacco di stronzate e mente dicendo che aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Barbara Pietro Delle Piane: 'A Temptation Island ho recitato un ruolo'. Barbara D'Urso prende le distanze ... 'Pietro Delle Piane si assumerà la responsabilità delle sue dichiarazioni, noi ci dissociamo' Successivamente, a fine puntata, Barbara ha dovuto fare una importante precisazione: 'Scusatemi, perché ...

Gianluigi Nuzzi vs Fabrizio Corona/ "Non mi faccio prendere in giro! Sangue in viso?" Il giornalista ha aggiunto ancora: 'Non voglio fare nomi, Barbara, il giudice aveva vietato partecipazioni televisive a Corona. Corona di recente ha partecipato a trasmissioni non autorizzate e ...

Barbara Ronchi: «Recito in tanti film ma resto invisibile » Corriere della Sera ... 'Pietro Delle Piane si assumerà la responsabilità delle sue dichiarazioni, noi ci dissociamo' Successivamente, a fine puntata,ha dovuto fare una importante precisazione: 'Scusatemi,...Il giornalista ha aggiunto ancora: 'Non voglio fare nomi,, il giudice aveva vietato partecipazioni televisive a Corona. Corona di recente ha partecipato a trasmissioni non autorizzate e ...