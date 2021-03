Parma | operazione al ginocchio perfettamente riuscita per Iacoponi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilha reso noto, tramite il proprio sito ufficiale, l’esito dell’intervento a cui è stato sottoposto oggi Simone, il difensore si era fermato a inizio settimana per un problema al: “Simoneè stato sottoposto, in data odierna, ad intervento di artroscopia diagnostica e terapeutica aldestro da parte del Prof. Pier Paolo Mariani presso Villa Stuart a Roma, in presenza dello staff sanitario delCalcio 1913. L’intervento di regolarizzazione cartilaginea èriuscito e l’atleta potrà essere dimesso domani per iniziare il percorso terapeutico del caso”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Parma | Da #Iacoponi a #Gervinho: il report sugli infortunati - sportli26181512 : Parma, intervento riuscito per Iacoponi: Il giocatore si è sottoposto ad una operazione di regolarizzazione cartila… - Gazzetta_it : Il #Parma può salvarsi? C’è un’operazione di mercato che fa ben sperare - La borsa di #Pedullà - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Operazione congiunta contro la ‘ndrangheta di polizia e i CC che hanno effettuato 35 perquisizioni nelle province di Reg… - rep_parma : 'Ndrangheta, operazione Perseverance in Emilia: due arresti a Parma [aggiornamento delle 07:44] -

Ultime Notizie dalla rete : Parma operazione

La Repubblica

Ilha diramato un comunicato ufficiale in merito all'subita da Simone Iacoponi: la nota del club ...Un'che obbliga i partiti a misurarsi non più con le parole, ma con i fatti reali e concreti, dalla pandemia al NGEU, cioè quelli dell'oggi e quelli del domani, diventati fatalmente anch'...Il Parma ha diramato un comunicato ufficiale in merito all'operazione subita da Simone Iacoponi: la nota del club gialloblù ...PARMA - Seduta mattutina di allenamento per il Parma. I crociati impegnati ieri contro la Roma hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, esercizi di riscaldamento seguiti da ...