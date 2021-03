Pallanuoto femminile | Final Six Coppa Italia 2021 | programma | tv | date e partecipanti

(Di lunedì 15 marzo 2021) La UnipolSai Cup,Six di, avrà luogo al Polo Acquatico Frecciarossa, il centro federale di Ostia dal 7 al 9 aprile prossimi. In acqua CSS Verona e RN Florentia, che si affronteranno nel primo quarto die, SIS Roma eTrieste, che giocheranno il secondo quarto, Plebiscito Padova e L’Ekipe Catania che sono qualificate di diritto alle semii e peraltroiste uscenti (il 7 dicembre 2019 s’imposero le venete per 10-8). Potrete seguire le partite in diretta su Waterpolo Channel e su Rai Sport + HD. Quarti die mercoledì 7 aprile ore 17,00 CSS Verona – RN Florentia in diretta su Waterpolo Channel ore 19,15 SIS Roma –Trieste in diretta su Waterpolo ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto femminile Eurolega: Roma eliminata ai quarti ora il Len Trophy - #Pallanuoto #femminile #Eurolega: - sportface2016 : #Pallanuoto Roma eliminata ai quarti di finale dell'Eurolega femminile - SwimmerShopit : Domani Pallanuoto Femminile Eurolega: Roma – Budapest - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ?????#PALLANUOTO FEMMINILE????? Carlo Silipo è il nuovo allenatore del @7rosaWP di @FINOfficial_ @ItaliaTeam_it. Il cam… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ?????#PALLANUOTO FEMMINILE????? Carlo Silipo è il nuovo allenatore del @7rosaWP di @FINOfficial_ @ItaliaTeam_it. Il cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

Sportface.it

...FICr con delega alle discipline legate alla Federazione motociclistica (FMI) e componente dell'equipe per i Servizi di grafica televisiva per le partite diSerie A1 maschile e. ..."Setterosavia Zizza ecco Silipo!" Roma: La FIN ha deciso di cambiare tecnico per la Nazionalediovvero il Setterosa , quindi esonerato Paolo Zizza ecco Carlo Silipo, napoletano, Campione Olimpico con l'Italia nel 1992' a Barcellona poi il grande slam col mitico Ratko ...Programma, date, partecipanti e come vedere in tv e streaming le Final Six Coppa Italia 2021 di pallanuoto femminile 2021: ecco il calendario ...Blogger mamme italiane: ecco quali sono le cinque donne più seguite nel raccontare sui social il loro quotidiano.