Nomination Oscar 2021: Laura Pausini riceve la candidatura per Io Sì/Seen

Non solo Golden Globe, Laura Pausini porta a casa anche la Nomination agli Oscar 2021. Il brano Io Sì/Seen è candidato alla miglior canzone originale. Non solo musica, anche Matteo Garrone e il suo Pinocchio sono candidati per costumi e make up. La cerimonia degli Oscar 2021 è in programma domenica 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles; si tratterà, come ormai è consuetudine, di uno show differente rispetto agli anni passati a causa della pandemia ancora in corso.

Laura Pausini e Matteo Garrone: gli ambasciatori del Made in Italy agli Oscar 2021

Appresa la notizia della candidatura, Laura Pausini ha da subito condiviso con il

