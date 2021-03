Meteo turbolento | settimana d’Inverno da Nord a Sud

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 15 marzo 2021) IldellasaràIl cambiamento delle condizioniclimatiche era stato ampiamente previsto e puntualmente si è verificato. Marzo, come consuetudine, ha svestito i panni primaverili e ha deciso di indossare quelli invernali. Le temperature sono calate drasticamente nel corso del fine, un calo indotto dal passaggio di un vortice d’aria fredda proveniente da. Ci sono state le nevicate, abbondanti sui versanti settentrionali delle Alpi, ma la neve è tornata anche in Appennino e sui rilievi insulari. Tutto finito? No, per niente. Lo avevamo definito antipasto ed effettivamente è così: il bello arriverà nei prossimi giorni. Sarà unamarcatamente invernale, almeno sino a giovedì, con un’attenzione particolare alla ...