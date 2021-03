M5S | Grillo e Conte accelerano su nuova piattaforma | addio a Rousseau a un passo 2

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) – La separazione da Casaleggio certo non sarà indolore, ma appare a questo punto ineludibile. Le stesse fonti raccontando all’Adnkronos che il 4 marzo scorso, giorno dell’annuncio della nascita del manifesto ControVento da parte di Casaleggio, il presidente dell’associazioneavrebbe sentito al telefono siache. I colloqui sarebbero stati sereni, tanto da lasciar sperare in una soluzione a portata di mano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In coda alle preferenze il garante delBeppecon il 21% e il leader di Italia Viva Matteo Renzi con il 17%. Il 'podio' dei partiti politici Per quanto riguarda invece i partiti politici ...Tiene banco la tormentata transizione del Movimento 5 Stelle , tra scissioni e fughe in avanti del suo "padre fondatore" Beppe. Ma nel futurosembra ormai chiara e delineata la leadership ...Roma, 15 mar. (Adnkronos) – L’addio è un passo, l’unica speranza è che non volino gli stracci portando il ‘divorzio’ tra M5S e Davide Casaleggio dritto in Tribunale. A quanto apprende l’Adnkronos, ...Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Oggi non ho fatto neanche un'intervista. È bellissimo”. Così un ironico Beppe Grillo su Twitter.