Live – Non è la D’Urso, Rosalinda Cannavò rivela come vanno (davvero) le cose con Dayane Mello (Di lunedì 15 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, ospite a Live – Non è La D’Urso, ieri sera ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Dayane Mello. Le due ex inquiline della Casa più spiata d’Italia hanno legato molto durante il reality, a tal punto da creare una vera e propria fazione di fan che si sono affezionate a loro: le RosMello. Quest’amicizia, però, è andata man mano a lesionarsi nelle ultime settimane nelle quattro mura di Cinecittà e, una volta fuori, l’attrice e la modella sembrano nutrire un grande desiderio di ricucire gli strappi del loro rapporto. Negli scorsi giorni è stata proprio Dayane a raccontare di aver sentito Rosalinda telefonicamente, anche se proprio quest’ultima, ospite a Verissimo, non aveva nascosto il suo rammarico nei confronti della ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 marzo 2021), ospite a– Non è La, ieri sera ha fatto chiarezza sul suo rapporto con. Le due ex inquiline della Casa più spiata d’Italia hanno legato molto durante il reality, a tal punto da creare una vera e propria fazione di fan che si sono affezionate a loro: le Ros. Quest’amicizia, però, è andata man mano a lesionarsi nelle ultime settimane nelle quattro mura di Cinecittà e, una volta fuori, l’attrice e la modella sembrano nutrire un grande desiderio di ricucire gli strappi del loro rapporto. Negli scorsi giorni è stata proprioa raccontare di aver sentitotelefonicamente, anche se proprio quest’ultima, ospite a Verissimo, non aveva nascosto il suo rammarico nei confronti della ...

