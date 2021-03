L’Ema | “I vaccini Pfizer | Moderna e Johnson&Johnson efficaci contro le varianti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI-Biontech,e Johnson&Johnson hanno un’ottimale nuovedel Covid-19. A dirlo è, che fornisce buone notizie sulla reazione dei tre sieri di fronte all’evoluzione del virus. Restano dubbi su Astrazeneca, che “su duemila casi è risultato non efficacela variante scoperta in Sudafrica”, si legge nello studio dell’European Medicine Agency che ha comunque precisato che per un giudizio più concreto serviranno studi più ampi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.