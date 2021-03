Imu e tasse sulla casa: arriva il salasso per le case disabitate e l'incentivo a sistemarle (Di lunedì 15 marzo 2021) Un nuovo disegno di legge rischia di diventare un autentico salasso per i proprietari di immobili inutilizzati ed in stato di degrado. Una condizione questa in cui si trovano molti contribuenti, soprattutto quanto hanno ereditato, magari dai genitori, case e immobili da anni abbandonati e disabitati, lontani dai luoghi di residenza e invendibili per via della loro condizione e dello spopolamento di molte zone dello Stivale. Una proposta di legge, incardinata in Parlamento che ha avuto già il primo via libera dal Senato della Repubblica. In pratica si tratta di una proposta che mira al decoro urbano, a ristabilire l'ordine dal punto di vista urbanistico, prevedendo un aumento di tassazione per gli immobili in stato di degrado e inutilizzati, ma al tempo stesso, incentivi per sistemarli. Il disegno di legge sulla «rigenerazione ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 marzo 2021) Un nuovo disegno di legge rischia di diventare un autenticoper i proprietari di immobili inutilizzati ed in stato di degrado. Una condizione questa in cui si trovano molti contribuenti, soprattutto quanto hanno ereditato, magari dai genitori,e immobili da anni abbandonati e disabitati, lontani dai luoghi di residenza e invendibili per via della loro condizione e dello spopolamento di molte zone dello Stivale. Una proposta di legge, incardinata in Parlamento che ha avuto già il primo via libera dal Senato della Repubblica. In pratica si tratta di una proposta che mira al decoro urbano, a ristabilire l'ordine dal punto di vista urbanistico, prevedendo un aumento di tassazione per gli immobili in stato di degrado e inutilizzati, ma al tempo stesso, incentivi per sistemarli. Il disegno di legge«rigenerazione ...

