Il widget che ti fornisce la scusa audio per scappare dalle call Zoom (Di lunedì 15 marzo 2021) In tempi di pandemia le call fatte per lavoro su Zoom – e non solo – si prolungano all0inverosimile. Chi non si è mai trovato a desiderare ardentemente di vedere la connessione cadere o di trovare una scusa per abbandonare un meeting? Ecco che arriva in soccorso Zoom Escaper, un widget web gratuito che permette di aggiungere una serie di falsi effetti audio alla call di Zoom dando la possibilità di fingere tutta una serie di imprevisti per lasciare il meeting. La scelta è ampia: forti rumori di lavori e costruzioni, audio instabile, bambini che urlano ed eco indesiderata. A crearlo è stato un artista di nome Sam Lavigne. LEGGI ANCHE >>> Dopo quel +326% del fatturato nell’anno della pandemia Zoom scommette sul ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 marzo 2021) In tempi di pandemia lefatte per lavoro su– e non solo – si prolungano all0inverosimile. Chi non si è mai trovato a desiderare ardentemente di vedere la connessione cadere o di trovare unaper abbandonare un meeting? Ecco che arriva in soccorsoEscaper, unweb gratuito che permette di aggiungere una serie di falsi effettialladidando la possibilità di fingere tutta una serie di imprevisti per lasciare il meeting. La scelta è ampia: forti rumori di lavori e costruzioni,instabile, bambini che urlano ed eco indesiderata. A crearlo è stato un artista di nome Sam Lavigne. LEGGI ANCHE >>> Dopo quel +326% del fatturato nell’anno della pandemiascommette sul ...

