Gazzetta | al Milan manca un rigore per il fallo di Bakayoko

(Di lunedì 15 marzo 2021) Luigi Garlando sulladello Sport trova ben due attenuanti che salvano ilper la sconfitta rimediata ieri sera contro il Napoli. Innanzitutto la stanchezza per la gara di Europa League contro il Manchester Che siano cadute entrambe le squadre in campo giovedì non è casuale E poi anche l’arbitro Pasqua alun possibile, perdinel finale su Hernandez. Il Var ha convocato al video Pasqua che, invece di prenderne atto, ha confermato la sua versione L'articolo ilNapolista.

Commenta per primo Ladello Sport in edicola oggi celebra nuovamente la figura di Dusan Vlahovic dopo la ...giocatore tentato di prendere il posto di Dzeko alla Roma o di Ibrahimovic al. ...Nello stesso turno, ilandrà a Firenze dopo le fatiche col Manchester United mentre la Juve ospiterà il Benevento senza avere sprecato energie col Napoli. Tra le polemiche, soprattutto della ...Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport trova ben due attenuanti che salvano il Milan per la sconfitta rimediata ieri sera contro il Napoli. Innanzitutto la stanchezza per la gara di Europa League c ..."Probabilmente, nulla cambierà nelle valutazioni della proprietà nei confronti dell’allenatore ma una maggiore serenità potrà servire per chiudere la stagione ...